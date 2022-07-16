الاحتلال يجدد منع السفر بحق المرابطة حلواني والناشط الهدمي

رام الله - دنيا الوطنجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع السفر بحق المرابطة المقدسية هنادي حلواني، والناشط المقدسي ناصر الهدمي.وقالت المرابطة حلواني إن المحامي أبلغها اليوم أنه تسلّم قراراً بالنيابة عنها بتجديد منع السفر لمدة شهر قابل للتمديد.وأشارت حلواني إلى أنه في العادة لا يسلم قرار تجديد منع السفر إلا بعد انتهاء القرار السابق، وما زال للقرار الحالي ما يقارب الأسبوع لانتهائه.وأضافت أن الاحتلال ومخابراته يعلمون بقيامها بتجهيزات للاحتفال بتخرجها وتخرج أبنائها، ويتعمّدون اختيار الأوقات لتنغيص فرحتهم، ولن ينجحوا بذلك بإذن الله.وفي السياق ذاته، سلّمت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي أمرًا بتجديد المنع من السفر خارج البلاد لمدة خمسة أشهر.وأفاد الهدمي أنه ممنوع من السفر منذ ستة شهور، وتأتي هذه الشهور الخمسة لتضاف على أمر المنع السابق الذي صدر بحقه يوم 15/12/2021م، ولمدة شهر، وحبسا منزلي في حينه لمدة 4 أيام، ثم تلاه منع آخر لخمسة شهور أخرى