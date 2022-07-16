7 قتلى جراء قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك

رام الله - دنيا الوطنأكدت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، أن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم خلال قصف القوات الأوكرانية لحي بيتروفسكي في مدينة دونيتسك .وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد قالت قيادة القوات إن" قصف القوات الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك أمس، أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح.وذكرت القيادة أن القوات الأوكرانية، استهدفت حي بتروفسكي بمدينة دونيتسك والمركز السكني غولموفسكي بست قذائف مدفعية من عيار 155 مم، وأطلقت القوات الأوكرانية 15 قذيفة من عيار 152 مم تجاه غورلوفكا".ويشار إلى أن الجيش الأوكراني، حصل على مدافع عيار 155 مم من بعض دول الناتو.وقامت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بتسليم عشرات مدافع الهاوتزر بعيدة المدى من طراز M777 إلى أوكرانيا، والتي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لقصف المدن والبلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية.