دولي

7 قتلى جراء قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك

7 قتلى جراء قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، أن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم خلال قصف القوات الأوكرانية لحي بيتروفسكي في مدينة دونيتسك .

وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد قالت قيادة القوات إن" قصف القوات الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك أمس، أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح.

وذكرت القيادة أن القوات الأوكرانية، استهدفت حي بتروفسكي بمدينة دونيتسك والمركز السكني غولموفسكي بست قذائف مدفعية من عيار 155 مم،  وأطلقت القوات الأوكرانية 15 قذيفة من عيار 152 مم تجاه غورلوفكا".

ويشار إلى أن الجيش الأوكراني، حصل على مدافع عيار 155 مم من بعض دول الناتو.

وقامت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بتسليم عشرات مدافع الهاوتزر بعيدة المدى من طراز M777 إلى أوكرانيا، والتي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لقصف المدن والبلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية.

أخبار ذات صلة

شاهد.. بعد سقوط طائرته الطيار المحظوظ ينجو من الموت

شاهد.. بعد سقوط طائرته الطيار المحظوظ ينجو من الموت

المكسيك: مصرع 14 شخصاً جراء تحطم طائرة مروحية عسكرية شمال البلاد

المكسيك: مصرع 14 شخصاً جراء تحطم طائرة مروحية عسكرية شمال البلاد

دون الإعلان عن هويتها.. كوخافي يزور دولة عربية الاثنين المقبل

دون الإعلان عن هويتها.. كوخافي يزور دولة عربية الاثنين المقبل

جدة: تفاصيل اجتماع بن سلمان بالرئيس الأمريكي في قصر السلام

جدة: تفاصيل اجتماع بن سلمان بالرئيس الأمريكي في قصر السلام

في زيارة للسعودية.. بـايدن يلتقي اليوم الملك سلمان وولي العهد

في زيارة للسعودية.. بـايدن يلتقي اليوم الملك سلمان وولي العهد

الجيش الروسي يستهدف اجتماعًا للقوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا

الجيش الروسي يستهدف اجتماعًا للقوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا

صحفية إسرائيلية تتلقّى تهديدات ضدها وضد عائلتها والسبب نتنياهو

صحفية إسرائيلية تتلقّى تهديدات ضدها وضد عائلتها والسبب نتنياهو

إسرائيل تعقّب على قرار السعودية الأخير بشأن فتح مجالها الجوي

إسرائيل تعقّب على قرار السعودية الأخير بشأن فتح مجالها الجوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة تكشف عن تطورات حالة الطرق بالقطاع

"المرور" بغزة تكشف عن تطورات حالة الطرق بالقطاع

&#34;النضال الشعبي&#34;: زيارة بايدن لبيت لحم سياحية تخللها لقاء سياسي

"النضال الشعبي": زيارة بايدن لبيت لحم سياحية تخللها لقاء سياسي

درجات الحرارة حول معدلها السنوي.. طالع تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء

درجات الحرارة حول معدلها السنوي.. طالع تفاصيل حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء

هل سترتفع تسعيرة الكهرباء بقطاع غزة الشهر المقبل؟

هل سترتفع تسعيرة الكهرباء بقطاع غزة الشهر المقبل؟

قيادي بـ (حماس): تجاهل بايدن لحقوق شعبنا يؤكد بؤس الرهان على المواقف الدولية

قيادي بـ (حماس): تجاهل بايدن لحقوق شعبنا يؤكد بؤس الرهان على المواقف الدولية

بيت لحم: الشرطة تضبط (82) شتلة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة

بيت لحم: الشرطة تضبط (82) شتلة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة

محلل اقتصادي لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: توقعات بانخفاض سعر صرف الدولار لهذه القيمة

محلل اقتصادي لـ"دنيا الوطن": توقعات بانخفاض سعر صرف الدولار لهذه القيمة

غزة: النائب العام يكشف مُجريات التحقيق بجريمة قتل المواطنيّن شمال القطاع

غزة: النائب العام يكشف مُجريات التحقيق بجريمة قتل المواطنيّن شمال القطاع

منوعات

عاصي الحلّاني يوحّد الجمهور العربي على دبكة لبنانية في قبرص

عاصي الحلّاني يوحّد الجمهور العربي على دبكة لبنانية في قبرص

ماذا قال وليد توفيق عن محمد رمضان؟

ماذا قال وليد توفيق عن محمد رمضان؟

شاهد.. أيتن عامر تكشف تفاصيل ضياعها في طفولتها بالإسكندرية

شاهد.. أيتن عامر تكشف تفاصيل ضياعها في طفولتها بالإسكندرية

شاهد.. لجين عمران تزف على الطريقة المغربية

شاهد.. لجين عمران تزف على الطريقة المغربية

بعد انضمامها إلى «تيك توك» هيفاء وهبي تُطلق تحدٍ جديد

بعد انضمامها إلى «تيك توك» هيفاء وهبي تُطلق تحدٍ جديد

وفاة زوجة دونالد ترمب الأولى ووالدة إيفانكا

وفاة زوجة دونالد ترمب الأولى ووالدة إيفانكا

بيت ديفيدسون ينوي الزواج من كيم كارداشيان.. فهل تقدم على هذه الخطوة؟

بيت ديفيدسون ينوي الزواج من كيم كارداشيان.. فهل تقدم على هذه الخطوة؟

باراك أوباما ضمن قائمة المرشحين لجوائز إيمي 2022

باراك أوباما ضمن قائمة المرشحين لجوائز إيمي 2022

باسل خياط يبحث عن مرتكب الجريمة في &#34;منعطف خطر&#34;

باسل خياط يبحث عن مرتكب الجريمة في "منعطف خطر"

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الــ31 في القاهرة يفتح أبوابه لتلقى المشاركات

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الــ31 في القاهرة يفتح أبوابه لتلقى المشاركات

عربي

على هامش زيارة بايدن.. السعودية والولايات المتحدة توقعان 18 اتفاقية ومذكرات تعاون

على هامش زيارة بايدن.. السعودية والولايات المتحدة توقعان 18 اتفاقية ومذكرات تعاون

مسؤول إماراتي: أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها

مسؤول إماراتي: أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها

بما فيها إسرائيل.. السعودية تقرر فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية

بما فيها إسرائيل.. السعودية تقرر فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه