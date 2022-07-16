مسؤولون مصريون: لا يُتوقع أن يتدهور الوضع لتصعيد في القطاع

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن مسؤولين مصريين قولهم، إن "رغم إطلاق الصواريخ من غزة والرد الإسرائيلي، لا يُتوقع أن يتدهور الوضع إلى تصعيد".وأضاف المسؤولون، إن "خلال الليل جرت اتصالات من الوسطاء في مصر من أجل منع التصعيد والحد من نطاق الرد الإسرائيلي"، وفق الصحيفة.وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، موقعاً يتبع للمقاومة جنوب غربي مدينة غزة، بعدة صواريخ أدت إلى تصاعد أعمدة الدخان من المكان، كما قصفت موقع (الشهداء) التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم النصيرات، وسط القطاع، بأربعة صواريخ على الأقل.من جانبها، ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على الغارات الإسرائيلية بإطلاق صاروخين تجاه مستوطنة (أحوزام) التي تبعد 30 كم عن قطاع غزة.وأعلن جيش الاحتلال عن رصد إطلاق صاروخين منتصف الليلة الماضية، زاعماً عدم تفعيل صفارات الإنذار أو اعتراض الصواريخ لسقوطهما في منطقة مفتوحة.