عربي

القاهرة: ندعم المشاركة العربية الأميركية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية

القاهرة: ندعم المشاركة العربية الأميركية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في "قمة جدة"، والتي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب موقع قناة (العربية) فإن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صرح  بأن مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة.

وأضاف، تأتي هذه القمة لتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة.

وبين المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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