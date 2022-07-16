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دولي

المكسيك: مصرع 14 شخصاً جراء تحطم طائرة مروحية عسكرية شمال البلاد

المكسيك: مصرع 14 شخصاً جراء تحطم طائرة مروحية عسكرية شمال البلاد
تحطم طائرة في المكسيك
رام الله - دنيا الوطن
لقي 14 شخصاً مصرعهم، وأصيب شخص آخر، جراء تحطم طائرة مروحية عسكرية من طراز "بلاك هوك" في ولاية (سينالوا) الواقعة شمال غربي المكسيك.

ووفق وكالة (رويترز)، فإن البحرية المكسيكية قالت في بيان، إن التحقيق جار في سبب تحطم الطائرة، مشيرة إلى أن "مروحية بلاك هوك تعرضت لحادث لم يعرف بعد سببه".

وأضافت: "كان على متن المروحية 15 شخصاً. لسوء الحظ، لقي 14 منهم حتفهم، وهناك شخص يتلقى العلاج"، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت أثناء مهمة.

وبينما قالت (رويترز) إنه لم ترد حتى الآن معلومات تشير إلى أن الحادث له صلة باعتقال رافائيل كارو كوينتيرو، أحد أباطرة المخدرات في جزء آخر من سينالوا يوم الجمعة، نقلت (فرانس برس) عن البحرية المكسيكية تأكيدها أن الحادث لا علاقة له بالعملية التي تم خلالها اعتقال كارو كوينتيرو، وفق ما نقل موقع سكاي نيوز) عربية.

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