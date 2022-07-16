شؤون فلسطينية

حماس تعلق على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

حماس تعلق على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة
حازم قاسم
رام الله - دنيا الوطن
قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، إن "قصف العدو لقطاع غزة وترويع الآمنين يأتي في إطار جرائمه وسلوكه الإرهابي الذي لا يتوقف ضد شعبنا".

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن الاحتلال "لن يستطع بكل أدوات الإرهاب والدعم الأمريكي له، أن يكسر إرادة شعبنا".

وتابع: "سنواصل مقاومتنا و نضالنا المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية".

وقصفت طائرات الاحتلال موقعاً للمقاومة غرب مدينة غزة بعدة صواريخ، فيما ردت المقاومة بإطلاق صاروخين تجاه مستوطنات غلاف غزة.

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