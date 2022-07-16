شاهد: الاحتلال يقصف موقعاً بغزة والمقاومة ترد بإطلاق صاروخين

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، موقعاً يتبع للمقاومة جنوب غربي مدينة غزة، بعدة صواريخ أدت إلى تصاعد أعمدة الدخان من المكان.





كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال غزة، دون وقوع إصابات.





من جانبها، ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على الغارات الإسرائيلية بإطلاق صاروخين تجاه مستوطنة (أحوزام) التي تبعد 30 كم عن قطاع غزة.





وأعلن جيش الاحتلال عن رصد إطلاق الصاروخين، زاعماً عدم تفعيل صفارات الإنذار أو اعتراض الصواريخ لسقوطهما في منطقة مفتوحة.





وزعم جيش الاحتلال، في بيان، أن الطائرات الحربية استهدفت موقعاً كبيراً لحركة حماس في قطاع غزة، يستخدم لانتاج وتصنيع الصواريخ.





وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية، أن المقاومة أطلقت نيران مضادتها الأرضية تجاه الطائرات المغيرة على القطاع.























رام الله - دنيا الوطن