شؤون فلسطينية

شاهد: صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وجيش الاحتلال يرصد إطلاق صاروخين من القطاع

شاهد: صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وجيش الاحتلال يرصد إطلاق صاروخين من القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، في عسقلان.

وأضاف بأن "القبة الحديدية اعترضت واحد، والآخر سقط في منطقة مفتوحة".

يأتي ذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في عسقلان، حيث سُمع دوي انفجارات في غلاف غزة، بعد انطلاق صفارات الإنذار.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة محاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ أطلقت من غزة نحو عسقلان،  وهروب المستوطنين إلى الملاجئ.

ووفق موقع (حدشوت بتاخون سدي)، فقد أصيب ثلاثة مستوطنين خلال الركض إلى الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان.

 


 


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