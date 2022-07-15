شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): تجاهل بايدن لحقوق شعبنا يؤكد بؤس الرهان على المواقف الدولية

قيادي بـ (حماس): تجاهل بايدن لحقوق شعبنا يؤكد بؤس الرهان على المواقف الدولية
القيادي جاسر البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
علق القيادي في حركة (حماس) بالضفة جاسر البرغوثي، مساء يوم الجمعة، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة ولقاءه الرئيس محمود عباس. 

وقال البرغوثي: إن "تجاهل بايدن لحقوق الشعب الفلسطيني، وتناولها بشكل هامشي، وتأييده المطلق للاحتلال، تأكيد واضح على بؤس الرهان على المواقف الدولية، وأن لا حل أمام جماهير شعبنا إلا استعادة زمام المبادرة، وتفجير ثورتها الشعبية الشاملة".

وتابع أن "إخفاق الزيارة في اتخاذ أية خطوات عملية تقلل من إجرام الاحتلال وعدوانه؛ ليجدد التأكيد على فشل سياسة السلطة، وإخفاقها الواضح، وسعيها خلف سراب وأوهام، وأنها لم تجنِ من سياسة التنسيق الأمني إلا الخسارة والضياع".

وأضاف البرغوثي أن "نتائج الزيارة تُثبت مجددا أنه لم يعد أمام الشعب الفلسطيني وقواه الفاعلة إلا التوافق على برنامج وطني مقاوم، ينصهر فيه الكل الفلسطيني، وصولا إلى طرد الاحتلال، وتحرير أرضنا".

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