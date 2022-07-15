دولي

جدة: تفاصيل اجتماع بن سلمان بالرئيس الأمريكي في قصر السلام

جدة: تفاصيل اجتماع بن سلمان بالرئيس الأمريكي في قصر السلام
بادين يصل السعودية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، في قصر السلام في جدة، في مستهل زيارة بايدن للمملكة للمشاركة في القمة الخليجية +3 مع الأردن، مصر والعراق، غدا السبت.

ووفق قناة (العربية)، فإنه بعد جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بحضور ولي العهد، عقد الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع بايدن بحضور مسؤولين من البلدين قبل انعقاد القمة المشتركة غدا.

وأعقب الاجتماع مباحثات ثنائية بين ولي العهد وبايدن في قصر السلام بجدة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وصل إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وكان في مقدمة مستقبليه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر.

وقال مسؤولون أميركيون إن بايدن سيناقش مجموعة من القضايا، بما في ذلك أمن الطاقة مع السعودية وقادة خليجيين آخرين، كما وتوجه بايدن مباشرة إلى قصر السلام في جدة.

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