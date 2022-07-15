بيت لحم: الشرطة تضبط (82) شتلة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة



وأضافت أن الشرطة تقوم لغاية اللحظة بإجراءات البحث والتحري حول الأشخاص الذين كانوا يقومون بالإعتناء بهده الأشتال لتقديمهم للعدالة.



وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة التواصل مع الجهات المختصة أو الاتصال على الرقم (100) في حال الاشتباه بأي شخص يقوم بزراعة هذه الآفة التي تدمر المجتمع.



وتابعت: "على الفور تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات تساندها قوة من شرطة المحافظة للمكان، وضبطت 82 شتلة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة، ويتراوح طولها من 15-40 سم وتم التحرز عليها".