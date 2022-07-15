شؤون فلسطينية

غزة: النائب العام يكشف مُجريات التحقيق بجريمة قتل المواطنيّن شمال القطاع

غزة: النائب العام يكشف مُجريات التحقيق بجريمة قتل المواطنيّن شمال القطاع
النائب العام برفقة قيادة الشرطة
رام الله - دنيا الوطن
كشف النائب العام المستشار د. محمد النحال، مُجريات التحقيق في جريمة مقتل المجني عليهما عبد العزيز دردونة (43 عاماً)،  والطفلة ياسمين دردونة (13 عاماً)، فور وقوعها.

وشدد النائب العام على أن سلامة وأمن المجتمع خط أحمر لا يمكن التهاون به بأي شكل كان، مضيفاً أنه "لا يمكن التهاون أبداً بحرمة الدم وتقطيع النسيج المجتمعي.

وقال: "وأننا سنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل تلك الجرائم الآثمة، والعبث بأمن المواطنين وترويع الآمنين".

وتابع النائب العام منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة، وخلال معاينته الميدانية للواقعة، وجولته التي تضمنت دائرة الطب الشرعي (المشرحة)، وقسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء لمعاينة جثمان المغدورين والمصابين، وعلى وضع الحالة الحرجة فيها، كما توجه إلى المستشفى الاندونيسي بمحافظة الشمال، واطلع على وضع المصابين فيه واستمع إليهم.

وأكّد خلال هذه المعاينة المباشرة للجريمة، برفقة مساعد قائد الشرطة لشؤون المحافظات العميد جمال الديب، ورئيس نيابة الشمال الكلية المستشار نبيل حليوة، ورئيس ديوان النائب العام المستشار حسني الهباش، ووكيلَي النيابة المشرفَين على مركز شرطة معسكر جباليا أ. أحمد الطرشاوي، و أ. خالد حلس، أن النيابة العامة ستُتابع كافة إجراءات التحقيق، واستكمال جمع الأدلة، وإتمام التحقيقات وإنهائها بالسرعة الممكنة، بعد التأكد من سلامتها؛ وبما يُحقق العدالة الناجزة؛ تحقيقاً للردع العام، وإحقاقاً للحق وسيادة القانون، وطمأنةً للمجتمع واستقرار أمنه.

هذا وشدد النائب العام إصدار تعليماته للنيابات بالتحرك على وجه السرعة، فور وقوع الجرائم الخطرة، لجمع الأدلة وإتمام التحقيقات وإنهائها، والتأكد من سلامتها، وعرض الملف مباشرة لتدقيقه أمام النيابات المختصة، تمهيداً لإيداع القضية أمام المحكمة المختصة.

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