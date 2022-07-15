سلفيت: إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس قرب مستوطنة (ارئيل)

رام الله - دنيا الوطنأصيب جندي إسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال عملية دهس نفذها فلسطيني، على مفترق "غيتي أفيشار" قرب مستوطنة (ارئيل) قرب سلفيت.وشرعت قوات الاحتلال بعمليات بحث عن المركبة الفلسطينية التي دهست مجند عند مفترق غيتي أفيشار وفرت من المكان.من ناحية أخرى، أصيب عشرات الفلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنها تعاملت مع 22 إصابة خلال مواجهات في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس.واندلعت المواجهات بمحيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد اعتداء قوات الاحتلال على الفعالية الأسبوعية الرافضة للاستيطان على الجبل.وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة بالقرب من جبل صبيح، وأشعلوا الإطارات المطاطية خلال المواجهات.وأفادت مصادر محلية بإصابة صحفية فلسطينية بقنبلة غازية في القدم، وعدد من حالات الاختناق خلال المواجهات.وفي شرق نابلس قمعت قوات الاحتلال فعالية في بلدة بيت دجن، ومنعت المواطنين من الوصول إلى منطقة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام.وفي قلقيلية، أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بعد اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية والتي خرجت بعد صلاة الجمعة.وفي سياق متصل، اعتدى مستوطن اليوم، على مزارع أثناء تفقده لأرضه في قرية شوفة بمدينة طولكرم.وقالت مصادر محلية، إن حارس مستوطنة "افني حيفتس" المقامة على أراضي قرى شوفة وكفر اللبد وكفا جنوب المدينة، اعتدى على المواطن إبراهيم حامد (65 عامًا) بالضرب المبرح، بحماية مجموعة من جنود الاحتلال.وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.