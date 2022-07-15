دولي

في زيارة للسعودية.. بـايدن يلتقي اليوم الملك سلمان وولي العهد

في زيارة للسعودية.. بـايدن يلتقي اليوم الملك سلمان وولي العهد
الرئيس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي في جلسة ثنائية، وتتناول مباحثات الرئيس بايدن بالمملكة أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

ووفق قناة (العربية)، قال البيت الأبيض: "كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني، حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة".

وفي هذا السياق، أفاد الرئيس بايدن، أمس الخميس، بأن الهدف من زيارته للمملكة العربية السعودية يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن سبب زيارته إلى المملكة أكبر من مجرد مراعاة المصالح الأميركية، مشيراً إلى أن الزيارة فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة.

يُذكر أن السعودية وأميركا متفقتان على أهمية التصدي لسلوكيات إيران المُزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحييد خطر الميليشيات المدعومة من طهران. كما أيدت أميركا جهود السعودية في إيجاد حل سياسي شامل في اليمن يضمن تحقيق أمن واستقرار اليمن.

أخبار ذات صلة

الجيش الروسي يستهدف اجتماعًا للقوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا

الجيش الروسي يستهدف اجتماعًا للقوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا

صحفية إسرائيلية تتلقّى تهديدات ضدها وضد عائلتها والسبب نتنياهو

صحفية إسرائيلية تتلقّى تهديدات ضدها وضد عائلتها والسبب نتنياهو

إسرائيل تعقّب على قرار السعودية الأخير بشأن فتح مجالها الجوي

إسرائيل تعقّب على قرار السعودية الأخير بشأن فتح مجالها الجوي

أول تعليق أمريكي على قرار السعودية فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية

أول تعليق أمريكي على قرار السعودية فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية

إسرائيل تتقدم بخطوة نحو التطبيع مع السعودية.. ما هي؟

إسرائيل تتقدم بخطوة نحو التطبيع مع السعودية.. ما هي؟

بايدن ولابيد يوقعان &#34;إعلان القدس&#34;.. هذا ما جاء فيه

بايدن ولابيد يوقعان "إعلان القدس".. هذا ما جاء فيه

الولايات المتحدة: فقدان 44 شخصا جراء الفيضان

الولايات المتحدة: فقدان 44 شخصا جراء الفيضان

مرض غامض يجتاح دولة إفريقية ويتسبب بوفيات

مرض غامض يجتاح دولة إفريقية ويتسبب بوفيات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال وفعاليات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية

مواجهات مع الاحتلال وفعاليات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية

50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

&#34;المرور&#34; بغزة : ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة : ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

&#34;المرور&#34; تنشر حالة الطرق اليوم الجمعة في قطاع غزة

"المرور" تنشر حالة الطرق اليوم الجمعة في قطاع غزة

طالع أسعار الخصروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

طالع أسعار الخصروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

مسؤول أمريكي: هذا ما سيُعلنه بايدن عقب وصوله بيت لحم

مسؤول أمريكي: هذا ما سيُعلنه بايدن عقب وصوله بيت لحم

غزة: عائلة &#34;قرموط&#34; تصدر بيان استنكار وبراءة بشأن حادثة مقتل مواطنيْن من عائلة &#34;دردونة&#34;

غزة: عائلة "قرموط" تصدر بيان استنكار وبراءة بشأن حادثة مقتل مواطنيْن من عائلة "دردونة"

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

منوعات

ماذا قال وليد توفيق عن محمد رمضان؟

ماذا قال وليد توفيق عن محمد رمضان؟

شاهد.. أيتن عامر تكشف تفاصيل ضياعها في طفولتها بالإسكندرية

شاهد.. أيتن عامر تكشف تفاصيل ضياعها في طفولتها بالإسكندرية

شاهد.. لجين عمران تزف على الطريقة المغربية

شاهد.. لجين عمران تزف على الطريقة المغربية

بعد انضمامها إلى «تيك توك» هيفاء وهبي تُطلق تحدٍ جديد

بعد انضمامها إلى «تيك توك» هيفاء وهبي تُطلق تحدٍ جديد

وفاة زوجة دونالد ترمب الأولى ووالدة إيفانكا

وفاة زوجة دونالد ترمب الأولى ووالدة إيفانكا

بيت ديفيدسون ينوي الزواج من كيم كارداشيان.. فهل تقدم على هذه الخطوة؟

بيت ديفيدسون ينوي الزواج من كيم كارداشيان.. فهل تقدم على هذه الخطوة؟

باراك أوباما ضمن قائمة المرشحين لجوائز إيمي 2022

باراك أوباما ضمن قائمة المرشحين لجوائز إيمي 2022

باسل خياط يبحث عن مرتكب الجريمة في &#34;منعطف خطر&#34;

باسل خياط يبحث عن مرتكب الجريمة في "منعطف خطر"

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الــ31 في القاهرة يفتح أبوابه لتلقى المشاركات

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الــ31 في القاهرة يفتح أبوابه لتلقى المشاركات

محمد إمام يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخه

محمد إمام يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخه

عربي

مسؤول إماراتي: أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها

مسؤول إماراتي: أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها

بما فيها إسرائيل.. السعودية تقرر فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية

بما فيها إسرائيل.. السعودية تقرر فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية