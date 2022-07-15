دولي

الجيش الروسي يستهدف اجتماعًا للقوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا

الجيش الروسي يستهدف اجتماعًا للقوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الروسي، الجمعة، إنه استهدف اجتماعا للقوات الجوية الأوكرانية في وسط فينيتسيا وهي مدينة أوكرانية بعيدة عن الخطوط الأمامية، الخميس، في قصف أدى إلى سقوط قتلى وندد به المجتمع الدولي.

ووفق قناة (العربية)، أوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن صواريخ كاليبر أطلقت من البحر أصابت "منزل الضباط" في هذه المدينة حيث كان يعقد اجتماع "لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلين عن موردي أسلحة أجانب".

إلى ذلك، تم الإعلان عن وفاة بول بوراي البريطاني المعتقل لدى الانفصاليين الموالين لموسكو. وقالت سلطات دونيتسك الانفصالية إن "بول بوراي توفي في 10 تموز/ يوليو، وهو كان مصابا بداء السكري".

وفي وقت سابق، أفادت الاستخبارات البريطانية بأن القوات الروسية والانفصالية في دونباس أعلنت دخولها ضواحي سيفرسك. وأضافت أن بخموت هي الهدف التالي للقوات الروسية بعد السيطرة على سيفرسك.

وتصاعدت حدة الضربات العسكرية المتبادلة بين كييف وموسكو في شرق ووسط أوكرانيا، حيث شهدت مدينة فينيتسا وقوع عشرات القتلى والمصابين الأوكرانيين، بينما استهدفت قوات أوكرانية حافلات للقوات الانفصالية التابعة لروسيا شمال دونيتسك ما أدى إلى وقوع قتلى في صفوفهم.

أخبار ذات صلة

في زيارة للسعودية.. بـايدن يلتقي اليوم الملك سلمان وولي العهد

في زيارة للسعودية.. بـايدن يلتقي اليوم الملك سلمان وولي العهد

صحفية إسرائيلية تتلقّى تهديدات ضدها وضد عائلتها والسبب نتنياهو

صحفية إسرائيلية تتلقّى تهديدات ضدها وضد عائلتها والسبب نتنياهو

إسرائيل تعقّب على قرار السعودية الأخير بشأن فتح مجالها الجوي

إسرائيل تعقّب على قرار السعودية الأخير بشأن فتح مجالها الجوي

أول تعليق أمريكي على قرار السعودية فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية

أول تعليق أمريكي على قرار السعودية فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية

إسرائيل تتقدم بخطوة نحو التطبيع مع السعودية.. ما هي؟

إسرائيل تتقدم بخطوة نحو التطبيع مع السعودية.. ما هي؟

بايدن ولابيد يوقعان &#34;إعلان القدس&#34;.. هذا ما جاء فيه

بايدن ولابيد يوقعان "إعلان القدس".. هذا ما جاء فيه

الولايات المتحدة: فقدان 44 شخصا جراء الفيضان

الولايات المتحدة: فقدان 44 شخصا جراء الفيضان

مرض غامض يجتاح دولة إفريقية ويتسبب بوفيات

مرض غامض يجتاح دولة إفريقية ويتسبب بوفيات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال وفعاليات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية

مواجهات مع الاحتلال وفعاليات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية

50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

&#34;المرور&#34; بغزة : ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة : ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

&#34;المرور&#34; تنشر حالة الطرق اليوم الجمعة في قطاع غزة

"المرور" تنشر حالة الطرق اليوم الجمعة في قطاع غزة

طالع أسعار الخصروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

طالع أسعار الخصروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

مسؤول أمريكي: هذا ما سيُعلنه بايدن عقب وصوله بيت لحم

مسؤول أمريكي: هذا ما سيُعلنه بايدن عقب وصوله بيت لحم

غزة: عائلة &#34;قرموط&#34; تصدر بيان استنكار وبراءة بشأن حادثة مقتل مواطنيْن من عائلة &#34;دردونة&#34;

غزة: عائلة "قرموط" تصدر بيان استنكار وبراءة بشأن حادثة مقتل مواطنيْن من عائلة "دردونة"

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

منوعات

ماذا قال وليد توفيق عن محمد رمضان؟

ماذا قال وليد توفيق عن محمد رمضان؟

شاهد.. أيتن عامر تكشف تفاصيل ضياعها في طفولتها بالإسكندرية

شاهد.. أيتن عامر تكشف تفاصيل ضياعها في طفولتها بالإسكندرية

شاهد.. لجين عمران تزف على الطريقة المغربية

شاهد.. لجين عمران تزف على الطريقة المغربية

بعد انضمامها إلى «تيك توك» هيفاء وهبي تُطلق تحدٍ جديد

بعد انضمامها إلى «تيك توك» هيفاء وهبي تُطلق تحدٍ جديد

وفاة زوجة دونالد ترمب الأولى ووالدة إيفانكا

وفاة زوجة دونالد ترمب الأولى ووالدة إيفانكا

بيت ديفيدسون ينوي الزواج من كيم كارداشيان.. فهل تقدم على هذه الخطوة؟

بيت ديفيدسون ينوي الزواج من كيم كارداشيان.. فهل تقدم على هذه الخطوة؟

باراك أوباما ضمن قائمة المرشحين لجوائز إيمي 2022

باراك أوباما ضمن قائمة المرشحين لجوائز إيمي 2022

باسل خياط يبحث عن مرتكب الجريمة في &#34;منعطف خطر&#34;

باسل خياط يبحث عن مرتكب الجريمة في "منعطف خطر"

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الــ31 في القاهرة يفتح أبوابه لتلقى المشاركات

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الــ31 في القاهرة يفتح أبوابه لتلقى المشاركات

محمد إمام يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخه

محمد إمام يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخه

عربي

مسؤول إماراتي: أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها

مسؤول إماراتي: أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها

بما فيها إسرائيل.. السعودية تقرر فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية

بما فيها إسرائيل.. السعودية تقرر فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية