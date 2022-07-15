الجيش الروسي يستهدف اجتماعًا للقوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا

رام الله - دنيا الوطنقال الجيش الروسي، الجمعة، إنه استهدف اجتماعا للقوات الجوية الأوكرانية في وسط فينيتسيا وهي مدينة أوكرانية بعيدة عن الخطوط الأمامية، الخميس، في قصف أدى إلى سقوط قتلى وندد به المجتمع الدولي.ووفق قناة (العربية)، أوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن صواريخ كاليبر أطلقت من البحر أصابت "منزل الضباط" في هذه المدينة حيث كان يعقد اجتماع "لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلين عن موردي أسلحة أجانب".إلى ذلك، تم الإعلان عن وفاة بول بوراي البريطاني المعتقل لدى الانفصاليين الموالين لموسكو. وقالت سلطات دونيتسك الانفصالية إن "بول بوراي توفي في 10 تموز/ يوليو، وهو كان مصابا بداء السكري".وفي وقت سابق، أفادت الاستخبارات البريطانية بأن القوات الروسية والانفصالية في دونباس أعلنت دخولها ضواحي سيفرسك. وأضافت أن بخموت هي الهدف التالي للقوات الروسية بعد السيطرة على سيفرسك.وتصاعدت حدة الضربات العسكرية المتبادلة بين كييف وموسكو في شرق ووسط أوكرانيا، حيث شهدت مدينة فينيتسا وقوع عشرات القتلى والمصابين الأوكرانيين، بينما استهدفت قوات أوكرانية حافلات للقوات الانفصالية التابعة لروسيا شمال دونيتسك ما أدى إلى وقوع قتلى في صفوفهم.