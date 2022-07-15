شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال وفعاليات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية

مواجهات مع الاحتلال وفعاليات رافضة للاستيطان في الضفة الغربية
مواجهات مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ظهر اليوم الجمعة إثر قمع قوات الاحتلال فعاليات مناهضة للاستيطان.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات بمحيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب المدينة، بعد اعتداء قوات الاحتلال على الفعالية الأسبوعية رفضا للاستيطان على الجبل.

وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة بالقرب من جبل صبيح، وأشعلوا الإطارات المطاطية خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة صحفية فلسطينية بقنبلة غازية في القدم، وعدد من حالات الاختناق بمواجهات جبل صبيح.

وفي شرق نابلس قمعت قوات الاحتلال فعالية في بلدة بيت دجن، ومنعت المواطنين من الوصول إلى منطقة البؤرة الاستيطانية المقامة على اراضي المواطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام صوب الشبان خلال المواجهات.

وفي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم، والتي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية وتوجهت نحو مدخلها المغلق.

وأفادت مصادر طبية بإصابة ثمانية مواطنين بالرصاص المعدني وعشرات حالات الاختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم.

ومنذ مطلع تموز/ يوليو عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003م.

وفي طولكرم، اعتدى حارس مستوطنة (افني حيفتس) المقامة على أراضي قرى شوفة وكفر اللبد وكفا والحفاصي جنوب شرق طولكرم، على المواطن إبراهيم حامد (65 عاما) بالضرب المبرح، بحماية مجموعة من جنود الاحتلال، أثناء تفقده لأرضه.

وأفادت مصادر طبية أن المواطن حامد أصيب برضوض مختلفة في أنحاء جسده، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

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