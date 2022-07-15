شؤون فلسطينية

شبكة مستشفيات القدس الشرقية تصدر بيانًا عقب زيارة الرئيس الأمريكي

شبكة مستشفيات القدس الشرقية تصدر بيانًا عقب زيارة الرئيس الأمريكي
مستشفى المُطّلع في القدس
رام الله - دنيا الوطن
زار الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مستشفى الأوغستا فيكتوريا – المُطلع وذلك ضمن زيارته للأراضي الفلسطينية، في زيارة هي الأولى من نوعها يقوم بها رئيس أمريكي لإحدى المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية.

واستقبل الرئيس الأمريكي كل من رئيس شبكة مستشفيات القدس الشرقية عبد القادر الحسيني وسكرتير الشبكة المدير التنفيذي العام لمستشفى المُطّلع الدكتور فادي الأطرش ومدراء مشافي القدس الشرقية كل من الدكتور عدنان فرهود، والدكتور عبد الله صبري، وأحمد معالي، وجميل كوسا وفيوليت مبارك.

وخلال كلمته الترحيبية أمام الرئيس الأمريكي وأعضاء الوفد المرافق له، شدد الدكتور الأطرش على أهمية هذه الزيارة التاريخية لقطاع الرعاية الصحية الفلسطيني في  القدس الشرقية.

وأشار إلى الدور الأساسي لجميع الأعضاء الستة في الشبكة التي تقدم رعاية مكثفة وشاملة  للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بما في ذلك القدس الشرقية، هذا بالإضافة إلى دورها المحوري في تطوير قطاع الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية، وبأفضل الممارسات المهنية و الدولية. 

وفي هذا السياق أكد الدكتور الأطرش على مدى أهمية وضرورة الحفاظ على مستوى عالي من الاستدامة المالية بأعلى مستوى.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي في خطابه على الدور المهم الذي تقوم به مستشفيات القدس الشرقية في الارتقاء بالقطاع الصحي الفلسطيني، معلنًا عن منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشافي القدس الشرقية، مؤكدًا على التزام الولايات المتحدة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني بحقهم بالحصول على أعلى مستويات الرعاية الصحية بما يحفظ حقوقهم الإنسانية.

وفي حوارٍ أجراه الحسيني مع الرئيس الأمريكي أشار فيه إلى أهمية وضع حالة الشعب الفلسطيني على سلم أولويات المجتمع الدولي وضرورة إنهاء الاحتلال للقضاء على المعاناة المفروضة على الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن زيارة الرئيس الأمريكي بايدن لاقت اهتمامًا واسعاً من قبل العديد من  مؤسسات المجتمع المحلي وكافة اعضاء شبكة مستشفيات القدس الشرقية، ويأتي نجاح هذه الزيارة نتيجة الجهود الحثيثة والمساعي الكبيرة التي بذلتها الجهات الرسمية بالإضافة للقطاع الخاص الفلسطيني في مقدمتهم مجموعة بنك فلسطين لدورهم الأساسي في المسؤولية المجتمعية تجاه العديد من القطاعات المختلفة تحديدًا القطاع الصحي.

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