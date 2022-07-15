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الوكالة الأمريكة للتنمية الدولية تنشر تفاصيل حول الدعم الذي أعلن عنه بايدن لمستشفيات القدس

الوكالة الأمريكة للتنمية الدولية تنشر تفاصيل حول الدعم الذي أعلن عنه بايدن لمستشفيات القدس
مستشفى المطلع بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، عن نية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم ما يصل إلى 100 مليون دولار لدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية (EJHN).

جاء ذلك خلال زيارة بايدن إلى مستشفى المطلع في  مدينة القدس، حيث سيضمن هذا التمويل استمرار الدعم للعلاجات المنقذة للحياة غير المتاحة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، مما يعكس التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني. وفق ما نشر موقع (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية).

وسوف تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشبكة مستشفيات القدس الشرقية حزمة مساعدة للتخفيف من عبء الديون وتوفير المساعدة التقنية.

وأوضحت أنها ستساعد شبكة مستشفيات القدس الشرقية على تحديث عملياتها والاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة للفلسطينيين ، بما في ذلك خدمات الرعاية الطبية المتخصصة جدا، مثل جراحة القلب للأطفال والقسطرة القلبية وأمراض الكلى وطب العيون وجراحة الأعصاب وعلاج السرطان. هذه المساعدة مبنية على الدعم السابق الذي قدمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشبكة مستشفيات القدس الشرقية والذي بلغ مجموعه 95 مليون دولار منذ عام 2014. 

وأكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على التزامها بتحسين حياة الشعب الفلسطيني لوضع الأساس لحل الدولتين في نهاية المطاف، بالإضافة إلى دعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية.

وشدّدت على تقديمها دعما إضافيا للقطاع الصحي الفلسطيني بما في ذلك المساعدة في الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) في الضفة الغربية وغزة، وتيسير تبرع الولايات المتحدة بأكثر من مليون لقاح عبر كوفاكس.

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