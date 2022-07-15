دولي

صحفية إسرائيلية تتلقّى تهديدات ضدها وضد عائلتها والسبب نتنياهو

صحفية إسرائيلية تتلقّى تهديدات ضدها وضد عائلتها والسبب نتنياهو
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مراسل صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن صحفية تعمل في القناة (12) الإسرائيلية، تُدعى دانا فايس، تتلقّى تهديدات ضدها وضد عائلتها بسبب تعليق مباشر لها على مراسم استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع، أنّ الصحفية قالت خلال البث عن طريق الخطأ، إن بايدن تجاهل نتنياهو ولم يصافحه ومن ثم قامت بتصحيح التعليق بسرعة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصل أول أمس، الأربعاء، إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، في إطار أول زيارة يقوم بها كرئيس للشرق الأوسط. وكان في استقباله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد ورئيس الوزراء الإسرائيلي البديل نفتالي بينيت.

كما وتواجد نحو 40 شخصية إسرائيلية في المطار ضمن استقبال بايدن، من بينهم زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو .



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