تفاصيل المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس الفلسطيني ونظيره الأمريكي في بيت لحم





وتابع الرئيس الفلسطيني: "أكدنا للرئيس بايدن رؤيتنا على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين".





وأضاف: "مفتاح السلام في المنطقة هو الاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة".





وأشار إلى أن "تحقيق هدف السلام يكون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67".





ودعا الرئيس عباس، إلى "إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير من قائمة الإرهاب".





كما وتطرق الرئيس الفلسطيني لقضية الصحفية شيرين أبو عاقلة مطالبًا بايدن"بمحاسبة قتلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة".



وأكد على استعدادهم "للعمل مع الإدارة الأمريكية من أجل تحقيق السلام القائم على أساس الشرعية الدولية".





في حين، أكد الرئيس الأمريكي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، على أنه "كرئيس للولايات المتحدة لم يتغير التزامي بهدف تحقيق حل الدولتين".





وقال بايدن، إن "حل الدولتين يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا".





وتابع: "شيرين ابو عاقلة وهي فلسطينية ومواطنة أمريكية قتلت بينما كانت تقوم بدورها في إعلام مستقل".



وأكد الرئيس الأمريكي على أن " الولايات المتحدة ستقوم بدورها من أجل دعم تحقيق مستقل في مقتل شيرين أبو عاقلة".





وأشار إلى أن "القدس مركزية في الرؤية الفلسطينية والإسرائيلية لتكون مدينة لكل من يعيش فيها ووصاية الأردن أمر أساسي".













ودعا بايدن "السلطة الفلسطينية للعب دور أساسي بتعزيز المؤسسات والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد".

رام الله - دنيا الوطنعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا مشترك بمقر الرئاسة بمدينة بيت لحم، لاستعراض ما تم مناقشته من قضايا مشتركة خلال اجتماعهم لمدة 50 دقيقة.وقال الرئيس عباس، إننا "بحثنا سبل دعم العلاقات الثنائية ومراجعة ما يمكن لواشنطن أن تسهم به لخلق أجواء تحقق السلام العادل".