عربي

مسؤول إماراتي: أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها

مسؤول إماراتي: أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها
أنور قرقاش
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، اليوم الجمعة، أن أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران وتريد إعادة بناء العلاقات معها.

وشدد قرقاش على أن "الإمارات العربية المتحدة لن تكون جزءا من محور ضد إيران، حتى لو أنه ذكر أن تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية"، مؤكدا أن "أبو ظبي منفتحة على كل ما يحمي الإمارات دون استهداف دولة ثالثة". وفق موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "فكرة نهج المواجهة مع إيران ليست بالشيء الذي تتبناه الإمارات".

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