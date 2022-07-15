حماس: الترحيب بقرار السعودية فتح مجالها الجوي يؤكد أن مسار التطبيع يحقق خدمة للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، اليوم الجمعة، إن "الترحيب الواسع مع كل مكونات الكيان الصهيوني بقرار المملكة العربية السعودية بفتح مجالها الجوي أمام طيران العدو الصهيوني، يؤكد من جديد أن مسار التطبيع يحقق خدمة كبيرة للاحتلال".وأضاف قاسم خلال تصريح صحفي، "ويعزز من حضوره ونفوذه في المنطقة على حساب المصالح القومية العربية، وأن التطبيع يلحق الضرر الكبير بالقضية الفلسطينية ويشجع الاحتلال على استمرار التنكر لحقوقنا الوطنية وتصعيد عدوانه على مقدسات الأمة".وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، قد أصدرت قراراً بفتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.