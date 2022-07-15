إسرائيل تعقّب على قرار السعودية الأخير بشأن فتح مجالها الجوي

وقال ليبيرمان، خلال تصريح مقتضب له، إننا "نواجه فرصة حقيقية للارتقاء بالواقع الأمني والاقتصادي للشرق الأوسط بأسره".



من جانبها، قالت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي إن "السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالمرور في مجال السعودية، هذه خطوة مهمة نحو علاقات أفضل وأقوى مع دول الشرق الأوسط".



وأضافت: "والتي من الممكن أن تعمل على تقوية الروابط الإقليمية التي تعتبر ضرورية لأمننا واقتصادنا".















رام الله - دنيا الوطنشكر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، المملكة العربية السعودية على فتح مجالها الجوي، مؤكداً مواصلة العمل "من أجل اقتصاد إسرائيل وأمنها وصالح مواطنينا".ونقل (موقع روسيا اليوم) قول لابيد خلال تصريح: إننا "بعد طريق طويل من الدبلوماسية المكثفة والسرية مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، لدينا اليوم أخبار سارة. أعلنت سلطات الطيران السعودية أنها ستفتح المجال الجوي السعودي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية".وذكر أنه "سبق هذا القرار التوقيع على "إعلان القدس"، وتعميق التزام أمريكا بأمن إسرائيل، ومحاربة البرنامج النووي الإيراني، ودفع مبادرات التطبيع في اتفاقيات إبراهيم وقمة النقب"، موجها الشكر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن على "الزيارة التي حركت بلادنا بأكملها وعلى التزامه بقوة إسرائيل العسكرية والدبلوماسية، وأتمنى له التوفيق في قمة جدة".وأضاف: "أشكر أيضا القيادة السعودية على فتح المجال الجوي السعودي. هذه ليست سوى الخطوة الأولى. سنواصل العمل بالكفالة اللازمة من أجل اقتصاد إسرائيل وأمنها وصالح مواطنينا".بدوره، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إعلان السعودية فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيل، خطوة مهمة في عملية إنشاء سوق مشتركة وجديدة للشرق الأوسط.