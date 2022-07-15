شؤون فلسطينية

شاهد: الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى مدينة بيت لحم ويجتمع بالرئيس عباس

شاهد: الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى مدينة بيت لحم ويجتمع بالرئيس عباس
لقاء الرئيس عباس بنظيره الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة بيت لحم، حيث كان في استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واستقبل الرئيس عباس، نظيره الأمريكي بايدن في مراسم استقبال رسمية، وعُزف النشيدان الوطنيان الأمريكي والفلسطيني.

وقد بدأ الرئيسان اجتماعًا ثنائيا قد يستمر لمدة 50 دقيقة قبيل الخروج بمؤتمر صحفي مشترك.

وقالت مصادر رسمية أمريكية، إن لقاء بايدن وعباس قد يتطرق لقضية أراضي الكنائس في القدس التي كانت إسرائيل تعتزم مصادرتها.

وتعتبر مدينة بيت لحم المحطة الأخيرة للرئيس الأمريكي التي سيُغادرها متجهًا إلى السعودية بعد اجتماعه مع مسؤولين إسرائيلين والرئيس عباس. 


 







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