خلال زيارته مستشفى المطلع.. بايدن: ملتزمون بدفع 100 مليون دولار دعماً لشبكة مستشفيات القدس

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نحن نعمل من أجل القضاء على السرطان ونستثمر في ذلك ونأمل أن تقوم دول أخرى بدعم هذا القطاع الصحي لخدمة الشعب الفلسطيني ودعم مرضى السرطان ليكون لديهم أمل في العلاج".



وشدّد بايدن خلال الحديث على ضرورة "العمل مع القيادة الفلسطينية والشركاء الدوليين لضمان أن تستمر هذه الشبكة من المستشفيات للقيام بدورها بخدمات صحية بمستوى عالي".









رام الله - دنيا الوطنألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صباح اليوم، كلمة مقتضبة، خلال زيارةٍ قام بها إلى مستشفى المطلع في القدس.وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، إننا "ملتزمون بدفع 100 مليون دولار دعماً للمستشفيات الفلسطينية".وتابع: "نحن فخورون بمساعدة هذه المؤسسات الصحية، مؤكدًا على دعم الصحة والكرامة للشعب الفلسطيني".وأوضح بايدن أن (كوفيد 19) أثّر كثيرًا على السكان كما في أنحاء العالم"، لافتة إلى أن أمريكا "ستضيف 100 مليون دولار لدعم هذه المنشآت التي تعمل لخدمة الشعب الفلسطيني".