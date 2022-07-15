فيديو.. البطـش: بايدن يسعى لإيجاد حلف أمني تقوده إسرائيل على حساب قضيتنا

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامعلق عضو المكتب السياسي لحركة (الجهاد) الإسلامي في فلسطين خالد البطش، على توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ما تسمى بوثيقة "القدس".وقال البطش في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إننا نعبر عن رفضنا لزيارة بايدن لفلسطين المحتلة، ومحاولة دمج إسرائيل في المنطقة العربية"، معتبرًا أن هذه الزيارة لها أهداف كثيرة أبرزها محاولة الرئيس الأمريكي إزالة كل العقبات أمام دمج إسرائيل وقبولها كعضو طبيعي في المنطقة.وأضاف: "كما يحاول الرئيس الأمريكي بكل السبل إيجاد حلف أمني تقوده إسرائيل يهدف للتصدي لأي خيار للمقاومة ولإفشال القضية الفلسطينية ودثرها، كما وتجديد موقف عربي لقبول الاحتلال الإسرائيلي على حساب قضيتنا".وزاد البطش أن "وثيقة (بايدن لابيد) التي تسمى ظلما بوثيقة القدس، تهدف لتثبيت رواية ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل وأن حقائق وتاريخ المدينة المقدسة سيلغي هذه الوثيقة"، مضيفًا: "وللأسف الجديد جاء الرئيس الأمريكي بملمس ناعم لكي يصدر وثيقة (بايدن لابيد)، وهي محاولات بائسة لا يمكن أن تصمد أمام حقائق التاريخ بأن قدسنا أرض عربية إسلامية محتلة".وختم تصريحه بالقول: إن "الطريق لاستعادة القدس يمر بالمقاومة ووحدة الشعب الفلسطيني وكذلك الأمة واسنادها كما يحصل اليوم بإسناد الغرب لأوكرانيا في مواجهة وروسيا".