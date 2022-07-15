أول تعليق أمريكي على قرار السعودية فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية

رام الله - دنيا الوطنأشاد الرئيس الأمريكي جو بادين، اليوم الجمعة، بقرار الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بفتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض إن "هذا القرار جاء ثمرة جهود الرئيس بايدن الدبلوماسية الحثيثة مع المملكة على مدار الشهور الماضية، والتي تتوجها زيارته المرتقبة لها".وأضاف: "هذا القرار يمهد الطريق لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".وسيصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جدة، اليوم الجمعة، في أول زيارة له منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير 2021، والثانية عشر لثامن رئيس للولايات المتحدة خلال خمسة عقود.