عاجل

  • الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل مدينة بيت لحم ويتّجه إلى مقر الرئاسة

مباشر | الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي جو بايدن في مقر الرئاسة ببيت لحم

دولي

أول تعليق أمريكي على قرار السعودية فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية

أول تعليق أمريكي على قرار السعودية فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الرئيس الأمريكي جو بادين، اليوم الجمعة، بقرار الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بفتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض إن "هذا القرار جاء ثمرة جهود الرئيس بايدن الدبلوماسية الحثيثة مع المملكة على مدار الشهور الماضية، والتي تتوجها زيارته المرتقبة لها".

وأضاف: "هذا القرار يمهد الطريق لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وسيصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جدة، اليوم الجمعة، في أول زيارة له منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير 2021، والثانية عشر لثامن رئيس للولايات المتحدة خلال خمسة عقود.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تتقدم بخطوة نحو التطبيع مع السعودية.. ما هي؟

إسرائيل تتقدم بخطوة نحو التطبيع مع السعودية.. ما هي؟

بايدن ولابيد يوقعان &#34;إعلان القدس&#34;.. هذا ما جاء فيه

بايدن ولابيد يوقعان "إعلان القدس".. هذا ما جاء فيه

الولايات المتحدة: فقدان 44 شخصا جراء الفيضان

الولايات المتحدة: فقدان 44 شخصا جراء الفيضان

مرض غامض يجتاح دولة إفريقية ويتسبب بوفيات

مرض غامض يجتاح دولة إفريقية ويتسبب بوفيات

البيت الأبيض يكشف عن برنامج بايدن في السعودية وطريقة لقائه ولي العهد

البيت الأبيض يكشف عن برنامج بايدن في السعودية وطريقة لقائه ولي العهد

فرنسا تضاعف عمليات تخزين الغاز قبل الشتاء

فرنسا تضاعف عمليات تخزين الغاز قبل الشتاء

تفاصيل اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل

تفاصيل اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل

بايدن يكشف شرط العودة لمتن الاتفاق مع إيران

بايدن يكشف شرط العودة لمتن الاتفاق مع إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة إطلاق النار شمال القطاع

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة إطلاق النار شمال القطاع

فلسطين على موعد مع إطلاق منظومة الدفع الالكتروني

فلسطين على موعد مع إطلاق منظومة الدفع الالكتروني

الشرطة بغزة: قتيلان وعدة إصابات إثر إطلاق نار شمال القطاع

الشرطة بغزة: قتيلان وعدة إصابات إثر إطلاق نار شمال القطاع

شاهد.. أبو ظريفة: على القيادة الفلسطينية مغادرة سياسة الأوهام والانتقال لسياسة المواجهة

شاهد.. أبو ظريفة: على القيادة الفلسطينية مغادرة سياسة الأوهام والانتقال لسياسة المواجهة

رضوان لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: ندعو لتشكيل أكبر تكتل عربي إسلامي على رأسه محور القدس

رضوان لـ "دنيا الوطن": ندعو لتشكيل أكبر تكتل عربي إسلامي على رأسه محور القدس

النخالة: يجب عدم قبول بما يسمى التسهيلات الحياتية على حساب حقوقنا

النخالة: يجب عدم قبول بما يسمى التسهيلات الحياتية على حساب حقوقنا

(حماس) تعقب على توقيع &#34;إعلان القدس&#34; بين بايدن ولابيد.. ماذا قالت؟

(حماس) تعقب على توقيع "إعلان القدس" بين بايدن ولابيد.. ماذا قالت؟

المالكي يلتقي نائب وزير خارجية كازاخستان لبحث آخر المستجدات

المالكي يلتقي نائب وزير خارجية كازاخستان لبحث آخر المستجدات

منوعات

باسل خياط يبحث عن مرتكب الجريمة في &#34;منعطف خطر&#34;

باسل خياط يبحث عن مرتكب الجريمة في "منعطف خطر"

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الــ31 في القاهرة يفتح أبوابه لتلقى المشاركات

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الــ31 في القاهرة يفتح أبوابه لتلقى المشاركات

محمد إمام يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخه

محمد إمام يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخه

ياسمين صبري تثير الجدل بساعتها الأنيقة..قد لا تتوقع ثمنها!

ياسمين صبري تثير الجدل بساعتها الأنيقة..قد لا تتوقع ثمنها!

هل حقّق فيلم تامر حسني الجديد (بحبك) أكثر من 100 مليون جنيه؟

هل حقّق فيلم تامر حسني الجديد (بحبك) أكثر من 100 مليون جنيه؟

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

عربي

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر