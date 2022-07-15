مسؤول أمريكي: هذا ما سيُعلنه بايدن عقب وصوله بيت لحم

وأوضح المسؤول الأمريكي إلى أن بايدن سيتطرق خلال زيارته بيت لحم "لقضية الأراضي التابعة للكنائس المسيحية في جبل الزيتون بالقدس".



وأردف القول، بأن الرئيس الأمريكي تناول "قضية الاستيطان مع الإسرائيليين وكان هناك تبادل آراء إيجابي بهذا الشأن".



ويُشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيصل اليوم الجمعة، إلى مدينة بيت لحم، في زيارة قصيرة لنحو ساعتين، يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، ان الاجهزة الامنية أنهت كافة الترتيبات المتعلقة بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة بيت لحم.



وأوضح ارزيقات أن 1500 رجل ـمن سيشاركون في تأمين زيارة الرئيس الأمريكي يوم غد الجمعة، وسينتشرون في كافة شوراع المدينة.







رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن نيّة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكشف عن سلسة من الإجراءات والتسهيلات التي تشمل الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، عقب وصوله إلى بيت لحم.ووفقًا لوكالة الأنباء العالمية (رويترز)، فإن المسؤول بالإدارة الأمريكية قال، إن يادين "سيعلن عن دعم مالي لمستشفيات المنطقة تصل إلى 100 مليون دولار على عدة سنوات".وتابع "وسيتم الإعلان عن حزمة تمويل منفصلة بقيمة 201 مليون دولار مقدمة من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".كما سيُلعن عن "تدابير لتحديث شبكات الاتصالات في الضفة الغربية وغزة إلى الجيل الرابع فائق السرعة بحلول نهاية عام 2023، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتسهيل السفر بين الضفة الغربية والأردن. وفق ما صرّح المسؤول الأمريكي