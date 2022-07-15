غزة: عائلة "قرموط" تصدر بيان استنكار وبراءة بشأن حادثة مقتل مواطنيْن من عائلة "دردونة"





وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





رام الله - دنيا الوطنأصدرت عائلة "قرموط" في الوطن والشتات، مساء أمس، بيان إدانة واستنكار وبراءة من الجريمة النكراء، التي راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر(43) عاماً وطلفة (13) عاماً.وأعلنت خلال البيان، عن "براءتها الكاملة من الفعل الإجرامي والذي يتحمل وزره الجاني نفسه، مؤكدة على مطالبتها الجهات الحكومية المختصة باتخاذ كافة الإجراءت القانونية بحقه".وتوجَّهت لعائلة "دردونة" بعظيم التعازي ومؤازرتها لهم في مصابهم الجلل، داعية لاتباع سبل الحكمة في معالجة توابع الجريمة.