بما فيها إسرائيل.. السعودية تقرر فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي فجر الجمعة، إنها "قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء". ما يعني أنها تشمل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن ذلك جاء "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية"وأضاف البيان، أن القرار يأتي "استكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي".ويأتي هذا القرار قُبيل ساعات من زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الرياض قادما من إسرائيل التي يزورها منذ الأربعاء.