شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء حارّة في كافة الأراضي الفسطينية

الطقس: أجواء حارّة في كافة الأراضي الفسطينية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ووتوقعت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حارا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة إطلاق النار شمال القطاع

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة إطلاق النار شمال القطاع

فلسطين على موعد مع إطلاق منظومة الدفع الالكتروني

فلسطين على موعد مع إطلاق منظومة الدفع الالكتروني

الشرطة بغزة: قتيلان وعدة إصابات إثر إطلاق نار شمال القطاع

الشرطة بغزة: قتيلان وعدة إصابات إثر إطلاق نار شمال القطاع

شاهد.. أبو ظريفة: على القيادة الفلسطينية مغادرة سياسة الأوهام والانتقال لسياسة المواجهة

شاهد.. أبو ظريفة: على القيادة الفلسطينية مغادرة سياسة الأوهام والانتقال لسياسة المواجهة

رضوان لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: ندعو لتشكيل أكبر تكتل عربي إسلامي على رأسه محور القدس

رضوان لـ "دنيا الوطن": ندعو لتشكيل أكبر تكتل عربي إسلامي على رأسه محور القدس

النخالة: يجب عدم قبول بما يسمى التسهيلات الحياتية على حساب حقوقنا

النخالة: يجب عدم قبول بما يسمى التسهيلات الحياتية على حساب حقوقنا

(حماس) تعقب على توقيع &#34;إعلان القدس&#34; بين بايدن ولابيد.. ماذا قالت؟

(حماس) تعقب على توقيع "إعلان القدس" بين بايدن ولابيد.. ماذا قالت؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين على موعد مع إطلاق منظومة الدفع الالكتروني

فلسطين على موعد مع إطلاق منظومة الدفع الالكتروني

الشرطة بغزة: قتيلان وعدة إصابات إثر إطلاق نار شمال القطاع

الشرطة بغزة: قتيلان وعدة إصابات إثر إطلاق نار شمال القطاع

المالكي يلتقي نائب وزير خارجية كازاخستان لبحث آخر المستجدات

المالكي يلتقي نائب وزير خارجية كازاخستان لبحث آخر المستجدات

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم في الضفة والقدس

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم في الضفة والقدس

هيئة الأسرى تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

هيئة الأسرى تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

الحية: أمريكا تحاول تبرئة الاحتلال من دم شيرين أبو عاقلة

الحية: أمريكا تحاول تبرئة الاحتلال من دم شيرين أبو عاقلة

مخطط استيطاني جديد على أراضي بلدة جيوس بمحافظة قلقيلية

مخطط استيطاني جديد على أراضي بلدة جيوس بمحافظة قلقيلية

منوعات

ياسمين صبري تثير الجدل بساعتها الأنيقة..قد لا تتوقع ثمنها!

ياسمين صبري تثير الجدل بساعتها الأنيقة..قد لا تتوقع ثمنها!

هل حقّق فيلم تامر حسني الجديد (بحبك) أكثر من 100 مليون جنيه؟

هل حقّق فيلم تامر حسني الجديد (بحبك) أكثر من 100 مليون جنيه؟

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة &#34;مش هنهرج مع ربنا&#34;؟

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة "مش هنهرج مع ربنا"؟

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

عربي

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر