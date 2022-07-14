غزة: الشرطة تكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة إطلاق النار شمال القطاع



وأفاد البطنيجي في تصريح له، أن مواطناً يبلغ من العمر (43 عاماً)، وطفلة تبلغ من العمر (13 عاماً) من عائلة واحدة، قتلا مساء اليوم، فيما أصيب أخرون، في إطلاق نار جراء خلاف عائلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة بغزة، مساء اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن جريمة إطلاق النار شمال القطاع، والتي أودت بحياة مواطنين من بينهم طفلة.وقالت الشرطة: إنه "متابعةٌ لحادثة مقتل مواطن وطفلة من عائلة واحدة شمال غزة مساء اليوم، فقد ألقت الشرطة القبض على المشتبه به بإطلاق النار وهو (ج، ق) 26 عاماً، وصادرت السلاح المستخدم في الواقعة".وأضافت: "ويظهر من التحقيقات الأولية أن الجاني قام بقتل والد زوجته نتيجة خلاف عائلي بينهما، وقد قتلت طفلة أخرى بسبب إطلاق النار، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية".وكان المتحدث باسم الشرطة، بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، أعلن مساءً عن حالتي وفاة، جراء إطلاق نار وقع، مساء اليوم، شمال القطاع.