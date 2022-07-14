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إسرائيل تتقدم بخطوة نحو التطبيع مع السعودية.. ما هي؟

إسرائيل تتقدم بخطوة نحو التطبيع مع السعودية.. ما هي؟
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (واللا)، أن إسرائيل وافقت أخيراً على الخطوط العريضة للاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومصر، حول نقل السيادة على الجزيرتين الاستراتيجيتين في البحر الأحمر (تيران وصنافير)، للسعودية.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن اثنين من المسؤولين الإسرائيليين، قالا: "إن إسرائيل اليوم أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر للتقدم إلى اتفاق حول هذا الموضوع، بما يمهد الطريق لإعلان خطوة التطبيع السعودية المتوقعة خلال زيارة بايدن للسعودية نهاية الأسبوع".

وأضاف المسؤولان: "إن الخطوط العريضة النهائية للصفقة تم تسليمها إلى "إسرائيل" من قبل الولايات المتحدة، أمس، وتمت الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء لابيد، ووزير الدفاع غانتس، وهيئة الأمن القومي، ووزارة الخارجية ومؤسسة الأمن".

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