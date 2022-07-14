شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة: قتيلان وعدة إصابات إثر إطلاق نار شمال القطاع

الشرطة بغزة: قتيلان وعدة إصابات إثر إطلاق نار شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن حالتي وفاة، جراء إطلاق نار وقع، مساء اليوم الخميس، شمال قطاع غزة.

وأفاد البطنيجي في تصريح له، أن مواطن يبلغ من العمر 43 عاما، وطفلة تبلغ من العمر 13 عاماً من عائلة واحدة، قتلا مساء اليوم الخميس، فيما أصيب أخرون، في إطلاق نار جراء خلاف عائلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكد البطنيجي، أن الشرطة سيطرت على الحادث، وفتحت تحقيقاً عاجلاً، فيما يجري العمل على توقيف الجاني.

أخبار ذات صلة

فلسطين على موعد مع إطلاق منظومة الدفع الالكتروني

فلسطين على موعد مع إطلاق منظومة الدفع الالكتروني

رضوان لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: ندعو لتشكيل أكبر تكتل عربي إسلامي على رأسه محور القدس

رضوان لـ "دنيا الوطن": ندعو لتشكيل أكبر تكتل عربي إسلامي على رأسه محور القدس

النخالة: يجب عدم قبول بما يسمى التسهيلات الحياتية على حساب حقوقنا

النخالة: يجب عدم قبول بما يسمى التسهيلات الحياتية على حساب حقوقنا

(حماس) تعقب على توقيع &#34;إعلان القدس&#34; بين بايدن ولابيد.. ماذا قالت؟

(حماس) تعقب على توقيع "إعلان القدس" بين بايدن ولابيد.. ماذا قالت؟

المالكي يلتقي نائب وزير خارجية كازاخستان لبحث آخر المستجدات

المالكي يلتقي نائب وزير خارجية كازاخستان لبحث آخر المستجدات

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم في الضفة والقدس

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم في الضفة والقدس

هيئة الأسرى تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

هيئة الأسرى تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين على موعد مع إطلاق منظومة الدفع الالكتروني

فلسطين على موعد مع إطلاق منظومة الدفع الالكتروني

المالكي يلتقي نائب وزير خارجية كازاخستان لبحث آخر المستجدات

المالكي يلتقي نائب وزير خارجية كازاخستان لبحث آخر المستجدات

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم في الضفة والقدس

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم في الضفة والقدس

اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

لجان المقاومة تعقب على زيارة باين لفلسطين والمنطقة

لجان المقاومة تعقب على زيارة باين لفلسطين والمنطقة

إذاعة الجيش: العودة للروتين في مستوطنة (بيت حورون) شمال رام الله

إذاعة الجيش: العودة للروتين في مستوطنة (بيت حورون) شمال رام الله

&#34;هيئة الأسرى&#34; تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

"هيئة الأسرى" تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

منوعات

ياسمين صبري تثير الجدل بساعتها الأنيقة..قد لا تتوقع ثمنها!

ياسمين صبري تثير الجدل بساعتها الأنيقة..قد لا تتوقع ثمنها!

هل حقّق فيلم تامر حسني الجديد (بحبك) أكثر من 100 مليون جنيه؟

هل حقّق فيلم تامر حسني الجديد (بحبك) أكثر من 100 مليون جنيه؟

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة &#34;مش هنهرج مع ربنا&#34;؟

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة "مش هنهرج مع ربنا"؟

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

عربي

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر