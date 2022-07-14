الشرطة بغزة: قتيلان وعدة إصابات إثر إطلاق نار شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلن العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن حالتي وفاة، جراء إطلاق نار وقع، مساء اليوم الخميس، شمال قطاع غزة.وأفاد البطنيجي في تصريح له، أن مواطن يبلغ من العمر 43 عاما، وطفلة تبلغ من العمر 13 عاماً من عائلة واحدة، قتلا مساء اليوم الخميس، فيما أصيب أخرون، في إطلاق نار جراء خلاف عائلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.وأكد البطنيجي، أن الشرطة سيطرت على الحادث، وفتحت تحقيقاً عاجلاً، فيما يجري العمل على توقيف الجاني.