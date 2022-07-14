رضوان لـ "دنيا الوطن": ندعو لتشكيل أكبر تكتل عربي إسلامي على رأسه محور القدس

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامعقب عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل رضوان، مساء يوم الخميس، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بادين للمنطقة وفلسطين، موضحًا الأهداف التي يسعى لها في إطار دعم الاحتلال.وقال رضوان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إننا نرفض هذه الزيارة المشؤومة لبايدن، والتي تهدف لدعم الاحتلال والانحياز الكامل له على حساب الحقوق الفلسطينية، في محاولة لدمج هذا الكيان ضمن المنظومة العربية".كما وحذر من التعاطي مع أي أحلاف تنشئها الإدارة الأمريكية بقيادة "صهيونية"، لأن المستهدف ستكون مقدرات الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، داعيًا لتشكيل أكبر تكتل عربي إسلامي على رأسه محور القدس والمقاومة لمواجهة المشاريع "الصهيوأمريكية" في المنطقة.وطالب رضوان، "المطبعين لعدم التعاطي مع هذا الحلف المجرم في المنطقة، والذي يستهدف القضية الفلسطينية، في السيطرة على كل مقدرات الأمة العربية والإسلامية".