النخالة: يجب عدم قبول بما يسمى التسهيلات الحياتية على حساب حقوقنا

رام الله - دنيا الوطنعقب زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى فلسطين والمنطقة.وأكد النخالة في تصريح صحفي له، أن زيارة بايدن تسعى لتأمين مصالح أمريكا وأمن الاحتلال في المنطقة، مشيراً إلى أن نتائجها معلوما سلفا.وشدد النخالة، على ضرورة التوقف عن بناء الأحلام بحراك سياسي، وعلى شحذ الهمم وتكثيف مقاومة الاحتلال وعدم القبول بما يسمى التسهيلات الحياتية على حساب الحقوق الفلسطينية.