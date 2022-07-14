المالكي يلتقي نائب وزير خارجية كازاخستان لبحث آخر المستجدات

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، نائب وزير خارجية كازاخستان عادل تورسينوف والوفد المرافق له بمقر الوزارة في رام الله.وأشاد المالكي بمرور 30 عاما على تأسيس العلاقات الفلسطينية الكازاخية، معبّرًا عن تقدير دولة فلسطين لمواقف كازاخستان الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، المتمثلة بدعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.وهنأ المالكي تورسينوف على نجاح الاستفتاء على التعديل الدستوري تنفيذا لخطة الرئيس قاسم جومارت توكايف للإصلاحات السياسية، والتي تهدف لتسهيل الانتقال النهائي من نظام حكم رئاسي إلى جمهورية رئاسية ببرلمان.وشكر المالكي كازاخستان على دعمها المستمر لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، وأشاد بتصويتها الإيجابي لصالح القرارات حول القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، خاصة خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.كما أكد أن دولة فلسطين تسعى لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية عبر عقد لجنة مشتركة بين البلدين، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وتعزيز سبل التعاون في عدة مجالات، أهمها الصحية والتعليمية والتجارية والسياحية، مشددا على أهمية التواصل والتنسيق على أعلى المستويات بين الجانبين.ومن جانب آخر، وفي إطار الإجراءات التحضيرية للقمة السادسة لقادة الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA"، أعرب المالكي عن حرص دولة فلسطين على التعاون مع الدول الأعضاء بهدف تطوير وتعزيز دور المؤتمر، نظرًا لأهميته في توحيد اهتمامات ومصالح دول القارة الآسيوية.كما أكد على مشاركة الرئيس محمود عباس في القمة المزمع عقدها في كازاخستان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عباس ستكون فرصة لتتويج العلاقات التاريخية بين البلدين وتعزيز فرص التعاون المشترك.بدوره، أثنى تورسينوف على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والمستمرة منذ 30 عامًا، مؤكدا اهتمام الجانب الكازاخي بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما شدد على موقف جمهورية كازاخستان التاريخي والداعم والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.