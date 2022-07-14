قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنواصل الاحتلال والمستوطنون، اليوم الخميس، اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس.واقتحم صباح اليوم، عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية جنود الاحتلال.كما جددت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم، اقتحامهم وتدنيسهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وقالت مصادر مقدسية، إن 48 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" في الفترة المسائية، وقاموا بجولات استفزازية في ساحاته، في ظل وجود عددًا من أفراد الشرطة الإسرائيلية.وفي نابلس، اقتلع مستوطنون، نحو 400 شتلة زيتون من أراضي دير شرف غرب المدينة.وقالت مصادر محلية، إن ملكية الأراضي تعود للمواطن ماهر الجنيدي، وتقع على الطريق الواصل بين نابلس وطولكرم والقريبة من مستوطنة (شافي شمرون).وفي القدس المحتلة، اندلعت فجر اليوم، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية شمال شرق القدس.كما انتشر أعداد من المستوطنين تنتشر في منطقة باب العامود حتى باب الساهرة، ما أدى لأزمة في المكان.ورشق شبان مركبات المستوطنين بالحجارة قرب بلدة عينابوس قضاء نابلس.