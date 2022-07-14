الحية: أمريكا تحاول تبرئة الاحتلال من دم شيرين أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطناستنكر خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، التواطؤ الأمريكي المفضوح مع الاحتلال الاسرائيلي.جاء ذلك في كلمة له خلال وقفة حاشدة بمدينة رغزة رفضاً للسياسات التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية.وقال الحية تعقيبا على زيارة بايدن للمنطقة: "لا أهلا ولا مرحبا بالرئيس الأمريكي جو بايدن"، مضيفا: "عودتنا الإدارة الأمريكية على الانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي والتنكر لحقوقنا".وفي السياق، أكد الحية، أنه لن تفلح قرارات الإدارة الأمريكية في فصل الشعب الفلسطيني عن جسمه العربي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بايدن يحمل رزمة من الوعود الكاذبة للفلسطينيين.وقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس): "يجب ألا نراهن على الوعود الأمريكية المخادعة والكاذبة"، مضيفاً: "الإدارة الأمريكية تحاول تبرئة الاحتلال الاسرائيلي من دم الشهيدة شيرين أبو عاقلة".في سياق ذي صلة، أشار الحية، إلى أن إعلان القدس، تأكيد فاضح على السياسة الأمريكية المنحازة للاحتلال، لافتا في الوقت ذاته إلى أن زيارة بايدن أكدت أن واشنطن شريكة مباشرة في الجرائم الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.