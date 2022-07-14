شؤون فلسطينية

مخطط استيطاني جديد على أراضي بلدة جيوس بمحافظة قلقيلية

مخطط استيطاني جديد على أراضي بلدة جيوس بمحافظة قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
قال معهد الأبحاث التطبيقية- القدس (أريج)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت مؤخرا على مخطط استيطاني يقضي بالاستيلاء على 60.06 دونم من أراضي بلدة جيوس بمحافظة قلقيلية، من أجل إقامة حي استيطاني جديد يتبع لمستوطنة "تسوفيم" الجاثمة بشكل غير قانوني على أراضي البلدة.

وأشار المعهد، في بيان له، إلى أن المخطط يشمل بناء 92 وحدة استيطانية جديدة على أراضي البلدة من الناحية الشمالية الغربية للمستوطنة، وأن سلطات الاحتلال تنوي تغيير تخصيص الأراضي من منطقة زراعية إلى منطقة سكنية "ا" و "ب" بحسب التصنيف الإسرائيلي، بالإضافة إلى مباني ومؤسسات عامة وأيضا مباني تجارية ومرافق هندسية وطرق داخلية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أن المخطط الاستيطاني يستهدف الحوض رقم "3" في المناطق المعروفة محليا باسم "أرض واد حوسان" و "خربة نوفل". 

وبحسب التحليل الذي أجراه معهد "أريج" للمخطط الاستيطاني الصادر، تبين أن الأراضي الفلسطينية المستهدفة التي سيتم بناء الحي الاستيطاني الجديد عليها هي أراضي قام الاحتلال بإخضاعها لتصنيف "منطقة نفوذ مستوطنات"، وهي مناطق التوسع المستقبلية للمستوطنات الإسرائيلية القائمة، مع اعتماد مساحات إضافية لإقامة مستوطنات وأحياء استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. 

وتابع المعهد أن "مساحة النفوذ" التي تتبع لمستوطنة "تسوفيم" تبلغ 2230 دونما، وتشمل أيضا إقامة منطقة صناعية إلى الجنوب الشرقي منها (على مجمل مساحة 570 دونما)، وتستهدف الأراضي التابعة لكل من بلدتي جيوس وعزون، بالإضافة إلى اعتماد مساحات إضافية لتوسيع المستوطنة في المستقبل من النواحي الشمالية والشرقية والجنوبية.

وأوضح أنه منذ إقامة مستوطنة "تسوفيم" عام 1990 (تحتل اليوم ما مساحته 710 دونمات من أراضي جيوس) استثمرت حكومة الاحتلال في المستوطنة كثيرا ودفعت بالعديد من مخططات البناء والتوسع فيها، في سبيل السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحيطة وتوطين المستوطنين فيها. 

وبين أن مساحة المخططات التي تم طرحها للبناء في المستوطنة تبلغ 1657 دونما، منها ما تم البناء عليه ومساحات أخرى تنتظر أن يتم تسويتها والبناء فيها، كما بلغ عدد الوحدات الاستيطانية- بحسب ما جاء في المخططات الاستيطانية المطروحة- 3090 وحدة استيطانية.

وأشار معهد "أريج" إلى أن  سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل  إصدار مخططات هيكلية للتجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" لتلبية احتياجات الفلسطينيين العمرانية ومواكبة الزيادة السكانية كما تفعل بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية، وأن التجمعات الفلسطينية تبقى تحت خطر الهدم لعدم مقدرتها على الحصول على التراخيص اللازمة من سلطات الاحتلال بسبب فرضها إجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة على الفلسطينيين المتقدمين للحصول على التراخيص اللازمة التي تمكنهم من البناء واستغلال الأرض لأي غرض كان، ورفض معظم الطلبات المقدمة تحت ادعاء "عدم موافاة المخططات والشروط اللازمة للبناء في المناطق المصنفة ج".

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم في الضفة والقدس

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم في الضفة والقدس

هيئة الأسرى تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

هيئة الأسرى تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

الحية: أمريكا تحاول تبرئة الاحتلال من دم شيرين أبو عاقلة

الحية: أمريكا تحاول تبرئة الاحتلال من دم شيرين أبو عاقلة

رابط الفحص.. الشيخ يعلن عن دفعة جديدة للحاصلين على موافقات الهوية بالضفة

رابط الفحص.. الشيخ يعلن عن دفعة جديدة للحاصلين على موافقات الهوية بالضفة

ارتفاع ملحوظ لسعر الدولار مقابل الشيكل.. كم بلغ؟

ارتفاع ملحوظ لسعر الدولار مقابل الشيكل.. كم بلغ؟

لجان المقاومة تعقب على زيارة باين لفلسطين والمنطقة

لجان المقاومة تعقب على زيارة باين لفلسطين والمنطقة

إذاعة الجيش: العودة للروتين في مستوطنة (بيت حورون) شمال رام الله

إذاعة الجيش: العودة للروتين في مستوطنة (بيت حورون) شمال رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم في الضفة والقدس

قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم في الضفة والقدس

اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

&#34;هيئة الأسرى&#34; تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

"هيئة الأسرى" تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

&#34;الدميقراطية&#34;: زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي

"الدميقراطية": زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي

منوعات

ياسمين صبري تثير الجدل بساعتها الأنيقة..قد لا تتوقع ثمنها!

ياسمين صبري تثير الجدل بساعتها الأنيقة..قد لا تتوقع ثمنها!

هل حقّق فيلم تامر حسني الجديد (بحبك) أكثر من 100 مليون جنيه؟

هل حقّق فيلم تامر حسني الجديد (بحبك) أكثر من 100 مليون جنيه؟

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة &#34;مش هنهرج مع ربنا&#34;؟

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة "مش هنهرج مع ربنا"؟

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

عربي

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر