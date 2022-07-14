رابط الفحص.. الشيخ يعلن عن دفعة جديدة للحاصلين على موافقات الهوية بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأعلن حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الخميس، عن دفعة جديدة للحاصلين على موافقات الهوية الفلسطينية في الضفة الغربية.وأكد الشيخ في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه تم الحصول اليوم الخميس، على عدد 214 موافقة، تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني، بالاضافة الى 901 موافقة على تغيير العنوان.وقال: "مرة أخرى فإنني أؤكد وكما وعدنا بأننا مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل انجاز وفي الأيام القادمة ما تبقى من الأسماء التي ارسلت في الكشوفات للجانب الاسرائيلي والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن".وفي السياق، أعلن الشيخ، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتباراً من يوم الاحد المقبل 17 حزيران/ يوليو 2022؛ لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها، وذلك من أجل التوجه الى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لاتمام اجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني.