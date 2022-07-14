ارتفاع ملحوظ لسعر الدولار مقابل الشيكل.. كم بلغ؟



وبدأ الدولار الأمريكي ترتفع قيمته تدريجيًا أواخر الشهر المنصرم، لينطلق من خانة العشرينات إلى خانة الخمسينات وهذا ما لاحظناه مساءً.



رام الله - دنيا الوطنسجلت عملة الدولار الأمريكي، مساء اليوم الخميس، ارتفاعًا جديدًا على سعر الصرف مقابل الشيكل الإسرائيلي.وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مساء اليوم، 3.51، في ارتفاع ملحوظ على سعر صرفه هذا الصباح الذي بلغ 3.46.ويشار إلى أن الارتفاع في سعر صرف الدولار يرجع لرفع البنك الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة في 14 من حزيران/ يونيو ما نسبته 75 نقطة أساس.