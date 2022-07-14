شؤون فلسطينية

لجان المقاومة تعقب على زيارة باين لفلسطين والمنطقة

لجان المقاومة تعقب على زيارة باين لفلسطين والمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
أكد أبو مجاهد البريم، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أن اللجان ترفض زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للأرض الفلسطينية والمنطقة العربية.

ودعا البريم، في تصريحات له، مساء اليوم الخميس، الأنظمة العربية للتعبير عن إرادة شعوبها وأن تكون إنعكاسا لها في رفضها لهذه الزيارة وأهدافها الخبيثة.

وقال أبو مجاهد: "تأسيس حلف ناتو شرق أوسطي هو تهديد للأمن القومي العربي وللمنطقة بأسرها وشرعنة للإحتلال والعدوان وإستباحة دمنا بغطاء عربي".

ودعا مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة الشعبية بفلسطين، السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى التحلل من كافة الاتفاقيات والمعاهدات مع الاحتلال الاسرائيلي، الذي يوغل يوميا بدماء أبناء الشعب الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وإعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ولميثاقها القومي الفلسطيني الذي ينص على حقنا في المقاومة حتى العودة وتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.

ودعا أبو مجاهد، كافة أبناء وأحرار أمتنا العربية إلى رفض هذه المؤامرة وأهدافها الخبيثة والتعبير عن ذلك الرفض بكل الطرق الممكنة.

أخبار ذات صلة

إذاعة الجيش: العودة للروتين في مستوطنة (بيت حورون) شمال رام الله

إذاعة الجيش: العودة للروتين في مستوطنة (بيت حورون) شمال رام الله

حنا: تجاهل بايدن لمعاناة الفلسطينيين يؤكد المؤكد ويظهر المواقف الأمريكية الرسمية المعادية لشعبنا

حنا: تجاهل بايدن لمعاناة الفلسطينيين يؤكد المؤكد ويظهر المواقف الأمريكية الرسمية المعادية لشعبنا

حمادة: شعبنا سيكسر شوكة الاحتلال أمام محاولاته تهويد الأقصى

حمادة: شعبنا سيكسر شوكة الاحتلال أمام محاولاته تهويد الأقصى

&#34;هيئة الأسرى&#34; تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

"هيئة الأسرى" تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;هيئة الأسرى&#34; تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

"هيئة الأسرى" تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

&#34;الدميقراطية&#34;: زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي

"الدميقراطية": زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي

عدّل نظرية طبية.. جامعة الأزهر-غزة تكرّم أحد خريجيها لتسجيله قصة نجاح بفرنسا

عدّل نظرية طبية.. جامعة الأزهر-غزة تكرّم أحد خريجيها لتسجيله قصة نجاح بفرنسا

وزير الزراعة يوقع اتفاقية إنشاء أول حديقة للمكفوفين وذوي الإعاقة في جنين

وزير الزراعة يوقع اتفاقية إنشاء أول حديقة للمكفوفين وذوي الإعاقة في جنين

منوعات

ياسمين صبري تثير الجدل بساعتها الأنيقة..قد لا تتوقع ثمنها!

ياسمين صبري تثير الجدل بساعتها الأنيقة..قد لا تتوقع ثمنها!

هل حقّق فيلم تامر حسني الجديد (بحبك) أكثر من 100 مليون جنيه؟

هل حقّق فيلم تامر حسني الجديد (بحبك) أكثر من 100 مليون جنيه؟

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة &#34;مش هنهرج مع ربنا&#34;؟

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة "مش هنهرج مع ربنا"؟

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

عربي

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر