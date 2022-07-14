لجان المقاومة تعقب على زيارة باين لفلسطين والمنطقة



ودعا البريم، في تصريحات له، مساء اليوم الخميس، الأنظمة العربية للتعبير عن إرادة شعوبها وأن تكون إنعكاسا لها في رفضها لهذه الزيارة وأهدافها الخبيثة.



وقال أبو مجاهد: "تأسيس حلف ناتو شرق أوسطي هو تهديد للأمن القومي العربي وللمنطقة بأسرها وشرعنة للإحتلال والعدوان وإستباحة دمنا بغطاء عربي".



ودعا مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة الشعبية بفلسطين، السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى التحلل من كافة الاتفاقيات والمعاهدات مع الاحتلال الاسرائيلي، الذي يوغل يوميا بدماء أبناء الشعب الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وإعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ولميثاقها القومي الفلسطيني الذي ينص على حقنا في المقاومة حتى العودة وتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.



ودعا أبو مجاهد، كافة أبناء وأحرار أمتنا العربية إلى رفض هذه المؤامرة وأهدافها الخبيثة والتعبير عن ذلك الرفض بكل الطرق الممكنة.



رام الله - دنيا الوطنأكد أبو مجاهد البريم، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أن اللجان ترفض زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للأرض الفلسطينية والمنطقة العربية.