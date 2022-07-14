إذاعة الجيش: العودة للروتين في مستوطنة (بيت حورون) شمال رام الله

قالت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، إن مستوطنا رُصد بالخطأ كمشتبه به، بعد أن قفز من فوق سياج مستوطنة (بيت حورون)، مشيرة إنه تم العودة للروتين.



يأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار، في المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة رام الله.



وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت بعد الاشتباه بتسلل فلسطينيين داخل المستوطنة.

بدورها، قالت (القناة السابعة): "قوات كبيرة أجرت عمليات تمشيط بحثا عن فلسطيني يشتبه أنه تسلل للمستوطنة.

يأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار، في المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة رام الله.وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت بعد الاشتباه بتسلل فلسطينيين داخل المستوطنة.

رام الله - دنيا الوطن