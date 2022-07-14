شؤون فلسطينية

حمادة: شعبنا سيكسر شوكة الاحتلال أمام محاولاته تهويد الأقصى

حمادة: شعبنا سيكسر شوكة الاحتلال أمام محاولاته تهويد الأقصى
محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، في الذكرى الخامسة لتصدي أهلنا المقدسيين ببطولة وثبات لمحاولة الاحتلال زرع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، إصرار شعبنا على مواصلة الصمود في وجه المحتل وكسر شوكته والثبات أمام المحاولات الإجرامية لتهويد مسجدنا المبارك.

وقال حمادة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن بسالة أهل القدس ووقفتهم البطولية وإصرارهم على رفض التعاطي مع هذه البوابات، تؤكد أن مخططات الاحتلال الخبيثة ستتحطم دائما أمام إرادة أهلنا وأبناء شعبنا في القدس.

وشدد على أن رسالة القدس للاحتلال ومن يدعمه أنها أرض إسلامية عربية، تحطمت على صخرتها آمال الغزاة الطامعين على مر التاريخ، مؤكدًا أن محاولات الرئيس الأمريكي اليوم لترسيخ أركان الاحتلال ستبوء بالفشل لا محالة.

أخبار ذات صلة

حنا: تجاهل بايدن لمعاناة الفلسطينيين يؤكد المؤكد ويظهر المواقف الأمريكية الرسمية المعادية لشعبنا

حنا: تجاهل بايدن لمعاناة الفلسطينيين يؤكد المؤكد ويظهر المواقف الأمريكية الرسمية المعادية لشعبنا

&#34;هيئة الأسرى&#34; تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

"هيئة الأسرى" تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

&#34;الدميقراطية&#34;: زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي

"الدميقراطية": زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي

عدّل نظرية طبية.. جامعة الأزهر-غزة تكرّم أحد خريجيها لتسجيله قصة نجاح بفرنسا

عدّل نظرية طبية.. جامعة الأزهر-غزة تكرّم أحد خريجيها لتسجيله قصة نجاح بفرنسا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;هيئة الأسرى&#34; تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

"هيئة الأسرى" تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

&#34;الدميقراطية&#34;: زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي

"الدميقراطية": زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي

عدّل نظرية طبية.. جامعة الأزهر-غزة تكرّم أحد خريجيها لتسجيله قصة نجاح بفرنسا

عدّل نظرية طبية.. جامعة الأزهر-غزة تكرّم أحد خريجيها لتسجيله قصة نجاح بفرنسا

وزير الزراعة يوقع اتفاقية إنشاء أول حديقة للمكفوفين وذوي الإعاقة في جنين

وزير الزراعة يوقع اتفاقية إنشاء أول حديقة للمكفوفين وذوي الإعاقة في جنين

منوعات

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة &#34;مش هنهرج مع ربنا&#34;؟

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة "مش هنهرج مع ربنا"؟

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

نيرمين الفقي تتصدّر بزواجها من أحمد أبو هشيمة

نيرمين الفقي تتصدّر بزواجها من أحمد أبو هشيمة

بحضور ماغي بوغصن..نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ...

بحضور ماغي بوغصن..نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ...

عربي

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر