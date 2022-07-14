حمادة: شعبنا سيكسر شوكة الاحتلال أمام محاولاته تهويد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، في الذكرى الخامسة لتصدي أهلنا المقدسيين ببطولة وثبات لمحاولة الاحتلال زرع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، إصرار شعبنا على مواصلة الصمود في وجه المحتل وكسر شوكته والثبات أمام المحاولات الإجرامية لتهويد مسجدنا المبارك.وقال حمادة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن بسالة أهل القدس ووقفتهم البطولية وإصرارهم على رفض التعاطي مع هذه البوابات، تؤكد أن مخططات الاحتلال الخبيثة ستتحطم دائما أمام إرادة أهلنا وأبناء شعبنا في القدس.وشدد على أن رسالة القدس للاحتلال ومن يدعمه أنها أرض إسلامية عربية، تحطمت على صخرتها آمال الغزاة الطامعين على مر التاريخ، مؤكدًا أن محاولات الرئيس الأمريكي اليوم لترسيخ أركان الاحتلال ستبوء بالفشل لا محالة.