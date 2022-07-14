الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع









رام الله - دنيا الوطنانتهت مصلحة مياه بلديات الساحل من تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل عدد من آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات قطاع غزة الممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث اشتمل المشروع على صيانة وتأهيل تلك الآليات وتغيير كافة الأجزاء التالفة فيها من أجل رفع كفاءتها وتحسين قدرتها على العمل، وذلك بالتعاون مع مختلف بلديات قطاع غزة.ويهدف هذا المشروع الى تعزيز مستوى الجهوزية للأطقم الفنية التابعة لمصلحة المياه وبلديات قطاع غزة وضمان استمرار تزويد السكان بالخدمات، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على ادخال مواد ومعدات وقطع غيار وخاصة آليات المياه والصرف الصحي الثقيلة.