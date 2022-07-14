شؤون فلسطينية

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية بالإيجابية واشار الى ان هذه التوصيات أكدت على حل الدولتين ورفض الاستيطان ورفض القرارات الإسرائيلية باعتبار بعض المنظمات الأهلية الفلسطينية بأنها "إرهابية" وقيام دولة فلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية بالإضافة إلى الدعم المالي.

وأشار رأفت في تصريح له، يوم  الخميس، الى أنه يتم متابعة العمل مع الاتحاد الأوروبي سواء بشكل جماعي أو مع كل دولة على حده من أجل تطوير العلاقات الفلسطينية – الأوروبية، داعيا دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين على غرار السويد.

وشدد على أنه بدون اتخاذ إجراءات بحق إسرائيل سواء من المؤسسات الدولية أو من كل دولة على حدة لن يتم ردع إسرائيل؛ وطالب في هذا السياق السكرتير العام للأمم المتحدة أن يعمل على تطبيق القرارات التي كلفته بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وكذلك العمل على اتخاذ قرارات بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيها تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية.

ونوه رأفت إلى ان الاستنكار الدولي غير كافي برغم من أنه يعكس مواقف يقدرها الشعب الفلسطيني لكن هذه المواقف غير ملزمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أهمية اخذ مواقف جدية وفاعلة وعاجلة من قبل المجتمع الدولي لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها بتنفيذ القرارات ذات الصلة بالصراع - الفلسطيني الإسرائيلي.

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