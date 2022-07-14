شؤون فلسطينية

هنية يُعلق على محاولات واشنطن دمج إسرائيل بالمنطقة وتوفير الأمن لها

هنية يُعلق على محاولات واشنطن دمج إسرائيل بالمنطقة وتوفير الأمن لها
ئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، أن "محاولات الإدارة الأمريكية في إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الكيان المحتل فيها، وتوفير الأمن له عبر التحالفات مع بعض الحكومات العربية سوف تبوء بالفشل".

وقال هنية في بيان صحفي تعقيباً على تطورات زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة، وتوقيع إعلان مشترك مع إسرائيل: إن "محاولات الإدارة الأمريكية تتعارض مع إرادة شعوب الأمة، وتتناقض مع الموروث الثقافي والفكري لهذه المنطقة".

وأضاف: "نحن مقابل ذلك ندعو إلى فتح حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها؛ يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات".

وشدد هنية على أن الشعب الفلسطيني لن "يقع مجددا في حبائل الوهم وسراب المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم"، قائلاً: "إن خيارنا هو الاستمرار في المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل ويعود الشعب إلى وطنه و القدس المباركة".

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