شؤون فلسطينية

بعد توقيع إعلان مشترك مع إسرائيل..بايدن: سنواصل العمل لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين

بعد توقيع إعلان مشترك مع إسرائيل..بايدن: سنواصل العمل لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين
يائير لابيد - جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن أمام بلاده فرصة لإعادة تكريس نفوذها في الشرق الأوسط من خلال زيارته للسعودية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل قوي للغاية وسنضمن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها بنفسها"، وفق تعبيره.

وتابع بايدن، بأن السبب الذي يدفعه لزيارة السعودية "هو الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيراً إلى أن إدارته "ستواصل العمل لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقال بايدن: على إسرائيل أن تبقى دولة يهودية مستقلة وأن تكون ضامنة لأمن اليهود في العالم، مشيراً إلى أنه "يجب منع إيران من تسليح التنظيمات الإرهابية بينها (حزب الله)".

وشدد بايدن على أن "الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".

من جهته، قال لابيد: "إذا أدرك العالم أننا لن نتوانى في الدفاع عن أنفسنا وعن قيمنا يمكن حينها أن يأتي السلام".

وكان لابيد وبايدن وقعا اليوم الخميس، "إعلان القدس الإسرائيلي - الأمريكي"، الذي أكد من خلاله بايدن على دعمه حل الدولتين.

كما ونص الإعلان على أن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل والحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي.

وأدان الإعلان ما وصفها "الهجمات الإرهابية" المؤسفة التي استهدفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة، مؤكدا على ضرورة مواجهة الحركات المتطرفة مثل (حماس)، معتبرا أن أمن إسرائيل ضروري لمصالح الولايات المتحدة.

وأكد أن واشنطن ملتزمة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهي ملتزمة بأمن إسرائيل، والحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي.

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