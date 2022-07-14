وزير الزراعة يوقع اتفاقية إنشاء أول حديقة للمكفوفين وذوي الإعاقة في جنين









رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الزراعة، رياض عطاري، اليوم الخميس، مع رئيس بلدية جنين نضال عبيدي ورئيس بلدية قباطية بلال سباعنة اتفاقية إنشاء أول حديقة حسية للمكفوفين وذوي الإعاقة في جنين، واتفاقيتي انشاء متنزهين وحدائق في جنين وقباطية في أراضي الحراج .وقال عطاري، في بيان صادر عن الوزارة، إن الاتفاقية تنص على توفير أراضٍ حكومية ضمن اتفاقيات تعاون في عدد من الأراضي المصنفة "أراضي حراج"، لتكون عبارة عن متنزهات لتشجيع السياحة الداخلية، وتوسيع الرقعة الخضراء في القرى والتجمعات السكنية.وأشار عطاري الى أهمية هذه المتنزهات من حيث تعزيز التواجد الفلسطيني فيها، والاستفادة من الموارد الطبيعية الفلسطينية، مضيفاً أن الوزارة تشجر نحو 1500 دونم أشجار حرجية سنويا، لمنع الهجمة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وحمايتها من أطماع سلطات الاحتلال التي تحاول السيطرة على المناطق الخضراء.وأضاف عطاري خلال توقيع الاتفاقية بمقر الوزارة في مدينة رام الله، ان مجلس الوزراء شكل بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لجنة تضم وزارة الزراعة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة السياحة والآثار، وسلطة الأراضي لتكثيف المساحة الخضراء في المدن والقرى والتجمعات السكنية والطرق.وأشار الى استمرار الوزارة في توقيع اتفاقيات مماثلة خلال الفترة المقبلة.